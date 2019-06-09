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(Görüntülü) Tüfekle oynayan 13 yaşındaki Berat kendini vurdu

SİVAS'ta, oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından vurulan Berat B. (13), hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Başıbüyük köyünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan ve tatil için köye gelen...

SİVAS'ta, oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından vurulan Berat B. (13), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Başıbüyük köyünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan ve tatil için köye gelen 8'inci sınıf öğrencisi Berat B., evde yanında kimsenin olmadığı sırada dedesine ait olduğu iddia edilen av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş almasıyla başından yaralanan Berat B. yere düştü. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Berat B.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Berat B.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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