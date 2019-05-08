Hasan KIRMIZITAŞ- İbrahim MAŞE- Mustafa KANLI/İDLİB (Suriye), () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin İdlib kentinde devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Rusya destekli rejim güçlerinin karadan ve havadan ateş altına aldığı İdlib’de 12 gözlem noktası ile kontrol gücü olarak bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri öğleden sonra devriye görevini yerine getirdi. 8 Mart’ta başlayan ve ardından sıklaştırılarak devam eden devriye görevine katılan üzerlerinde Türkiye bayrağı bulunan 4 zırhlı araç, belirlenen güzergah üzerinde ilerledi. Bir ambulans ile silahlı Özgür Suriye Ordusu araçlarının da eşlik ettiği devriye görevi sırasında TSK zırhlıları ile askerlerine, geçiş güzergahındaki siviller alkışlarıyla destek vererek, sevgi gösterisinde bulundu.
(Görüntülü) TSK konvoyundan, İdlib’de devriye
Hasan KIRMIZITAŞ- İbrahim MAŞE- Mustafa KANLI/İDLİB (Suriye), () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin İdlib kentinde devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Rusya destekli rejim güçlerinin karadan ve havadan ateş altına aldığı...
08 Mayıs 2019 Çarşamba 19:19
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