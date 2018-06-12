ANKARA () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Hakurk, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerine yönelik olarak gerçekleştirilen hava harekâtlarında, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan 12 hedefin imha edildiğini duyurdu.
(Görüntülü) TSK: Irak'ta 12 terör hedefi vuruldu
ANKARA () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Hakurk, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerine yönelik olarak gerçekleştirilen hava harekâtlarında, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından sığınak, barınak, silah...
12 Haziran 2018 Salı 11:03
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