(Görüntülü) TSK, Hakkâri'de ele geçirilen mühimmatın görüntülerini yayınladı

ANKARA () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'de ele geçirilen mühimmatın görüntülerini yayınladı. TSK, görüntüleri şu mesaj ile yayınladı: "Hakkâri/İkiyakalar'daki operasyonda; iki 81 mm havan, bir doçka, 7 keskin nişancı Tf, 13 BKC http://Mk.Tf , 115 AK-47, 5 HK-33, iki M1 piyade Tf, 3 tanksavar füzesi, iki RPG-7 roketatar, bir bombaatar, 456 el bombası ve çok sayıda mühimmat ile EYP Mlz. ele geçirilmiştir"