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(Görüntülü) Trans birey, 7 bıçak darbesiyle öldürüldü

ANTALYA'da trans birey Gökçe Saygı (39), evinde sırtından 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Cinayet zanlısının kaçma anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olay, saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 129...

ANTALYA'da trans birey Gökçe Saygı (39), evinde sırtından 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Cinayet zanlısının kaçma anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 129 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Binada, "Dur yapma senin Allah'ın yok mu" diye bağıran kişiyi duyan apartman sakinleri, bir süre sonra seslerin kesilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SIRTINDAN 7 BIÇAK DARBESİ

Seslerin birinci katta oturan ve 'Korhan' takma adını kullanan trans birey Gökçe Saygı'nın evinden geldiğinin söylenmesi üzerine eve giren ekipler, Saygı'yı kan içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, sırtından 7 kez bıçaklandığı görülen Gökçe Saygı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

CİNAYET ZANLISI KAMERADA

Olay yerinin yanı sıra çevrede araştırma yapan polis ekipleri, yandaki binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince cinayet zanlısının görüntülerine ulaştı. Kimliği belirsiz cinayet zanlısı erkeğin, Gökçe Saygı'nın evinin penceresinden atlayarak hızla uzaklaşma anı görüntülere yansıdı.

Durumu polise bildiren bina sakinlerinden Cemil Ç., eşinin sabah erken saatlerde bağrışmaları duyunca kendisine haber verdiğini belirterek, "Eşim 'Dur yapma senin Allah'ın yok mu' diye bağrışları duyunca bana seslendi. Bir süre sonra sesin kesilmesi üzerine durumdan şüphelenip polisi aradık. Bildiğim kadarıyla öldürülen kişi tek başına yaşıyordu" dedi.

Gökçe Saygı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

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