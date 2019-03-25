(Görüntülü) Traktörden düşen iş adamı hayatını kaybetti
ADANA'nın Kozan ilçesinde iş adamı Ömer Baysal (80) bahçesinde traktörden düşerek yaşamını yitirdi. Olay, ilçeye bağlı Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesin gideceğini söyleyerek evden çıkan otomotiv ve tarım sektöründe...
25 Mart 2019 Pazartesi 11:05
ADANA'nın Kozan ilçesinde iş adamı Ömer Baysal (80) bahçesinde traktörden düşerek yaşamını yitirdi. Olay, ilçeye bağlı Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesin gideceğini söyleyerek evden çıkan otomotiv ve tarım sektöründe işletmeleri bulunan Ömer Baysal, akşam saatlerinde dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Bahçede traktörün yanında hareketsiz bulunan Ömer Baysal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemenin ardından Baysal'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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