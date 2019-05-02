Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya...
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...

(Görüntülü) Trafikte makas atıp, polisleri silahla tehdit eden şüpheli, yakalandı

KAYSERİ'de otomobille trafikte makas atan ve kendisini yakalamaya çalışan polisleri silahla tehdit eden Serkan E., kovalamacanın sonunda yakalandı. Serkan E.'nin ayrıca hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve...

KAYSERİ'de otomobille trafikte makas atan ve kendisini yakalamaya çalışan polisleri silahla tehdit eden Serkan E., kovalamacanın sonunda yakalandı. Serkan E.'nin ayrıca hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda gerçekleşti. Kayseri plakalı otomobiliyle trafikte makas atan Serkan E.'yi görenler durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Serkan E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin takibe aldığı otomobildeki Serkan E. durumu anlayınca polislere silah göstererek tehdit etmeye çalışıp, kaçmaya başladı. Kovalamacanın sonunda Serkan E., 19 Mayıs Mahallesi Göksel Sokak üzerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada Serkan Karataş isimli sahte kimlik ele geçirildi. Serkan E.'nin ayrıca hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Yakalanan Serkan E., Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328