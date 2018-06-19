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(Görüntülü) Trabzon’a şehit ateşi düştü (3)

ŞEHİDİN CENAZESİ TRABZON'DA Siirt'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın cenazesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne...

ŞEHİDİN CENAZESİ TRABZON'DA Siirt'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın cenazesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi. Cenazeyi şehidin annesi Emine, ağabeyi Sebahattin, kardeşi Celal Baştan ile yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, Düzköy Belediye Başkanı Abidin Çelik, askerler ve polisler karşıladı. Cenaze uçaktan indirilirken, şehidin yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Baştan kardeşler, şehidin cenazesini asker selamıyla karşıladı. Askeri manga tarafından uçaktan indirilen şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konularak, kara yoluyla yarın toprağa verileceği Düzköy ilçesine götürüldü.

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