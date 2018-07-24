(Görüntülü) Trabzon'da şüpheli köpek ölümlerine tepki 

Uğur AYDIN Emre KOLTUK, TRABZON ()

TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde sahil kıyısında 10'a yakın sokak köpeğin şüpheli ölümü Gıda Tarım İl Müdürlüğü ve jandarmayı harekete geçirdi. Gıda Tarım İl Müdürlüğü'nce zehirlenerek telef edildiği öne sürülen köpeklerden alınan numuneler incelemeye alınırken, jandarma ekipleri de olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli köpek ölümlerine tepki gösteren Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün, Çok kötü bir olay, zehirlenmede hayvanın ciğerleri parçalanıyor, yavaş yavaş ölüyorlar. Bu ölümü hak etmiyor bu hayvanlarö dedi.



İlçenin Yoroz mevkii sahilindeki şüpheli köpek ölümleri üzerine Gıda Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti, soruşturma başlattı. İlçede son 2 gün içerisinde 10'a yakın köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü şüphesi üzerinde duran ekipler, köpeklerden aldıkları numuneleri incelmeye aldı. Köpek ölümleriyle ilgili ilçe jandarma ekipleri de, olay yeri çevresindeki iş yeri ile karayollarına ait güvenlik kameralarını da incelemeye alarak, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



'BU ÖLÜMÜ HAK ETMİYOR BU HAYVANLAR'



Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün, şüpheli köpek ölümlerine tepki gösterdi, suçluların bir an önce bulunmasını istedi. Tüzün, Bu sabah yine bir vahşet haberiyle uyandık. Maalesef gelen bir telefonda Çarşıbaşı'nda bir vahşet yaşandığını 10'dan fazla köpeğin zehirlendiğini öğrendik. Bu olay üzerine ilk önce Tarım İl Müdürlüğü'nü aradım. Çünkü zehirlenme olayıydı ve bunun neyden kaynaklandığının bilinmesi gerekiyordu. Daha sonra da jandarmayı aradım işin yasal boyutuna ulaşmak için. Bu gün öğleden sonra jandarma tutanaklar tuttu, ifadeler aldı. Tarım İl Müdürlüğü köpeklerden birini incelemek için aldı, neyden dolayı zehirlendiğini belirlemek için. Çok kötü bir olay, biliyorsunuz zehirlenmede hayvanın ciğerleri parçalanıyor, yavaş yavaş ölüyorlar. Bu ölümü hak etmiyor bu hayvanlar. Oradaki bir vatandaşın sadece belediyeyi arayarak buradaki köpeklerin toplanmasını, kısırlaştırılmasını ve tedavi edilmesini geri bırakılmasını istediğini söylemiş ve aynı akşam böyle bir olayın gerçekleştiğini söyledi. Bu olayı gerçekleştirenler belli değil ama araştırma yapılacak, bizde dernek olarak bu işin takibindeyiz. Üzücü bir durum hepimiz içinö dedi.



'ÖLDÜRMEYELİM, YAŞATALIM'



Tüzün, canlıyı gözünü kırpmadan zehirleyen bir insanın, rahatlıkla insanı da öldürebileceğini ifade ederek, 15'e yakın köpeğin bu zehirlenmeden etkilendiğini düşünüyoruz. Bu çok korkunç bir durumdur. 15 tane canlıyı gözünü kırpmadan zehirlemek ne demek Daha sonra 'ben her şeyi yaparım insanı da öldürebilirim' demek. Çünkü onlarda bizim gibi can taşıyorlar duyguları var, hisleri var. Zehirlendikleri zaman tıpkı bizler gibi acı çekiyorlar. Bu kadar canın öldürülmesi bizi derin bir şekilde yaralıyor. Öldürmeyelim, yaşatalım diye konuştu.



Öte yandan hayvan sever vatandaşların yanı sıra, sosyal medya takipçileri de telef olan köpeklere ilişkin olay yerinde çekilen fotoğrafları paylaşarak, şüpheli köpek ölümlerine tepkilerini dile getirdi.