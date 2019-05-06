(Görüntülü) Topunu almak isterken çaya düşen Yusuf, toprağa verildi

ADIYAMAN’ın Gölbaşı ilçesinde çaya düşen topunu almak isterken akıntıya kapılarak hayatını kaybeden Yusuf Topal (9), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olay, dün öğleden sonra Gölbaşı- Malatya karayolunun 15'inci kilometresinde Göksu Çayı'nda meydana geldi. Ailesi ile beraber piknik yapan Yusuf Topal, oyun oynarken topunu Göksu Çayı'na düşürdü. Topu almak isterken çaya düşen çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi. Polis dalgıç ekipleri Topal'ı, düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağında buldu. Hazırda bekletilen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan küçük Yusuf, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ailesi ile birlikte Göksu Çayı kıyısında piknik yaptıklarını ifade eden baba Mustafa Topal, "Yemek yedikten sonra Yusuf top oynamak istedi, izin vermedik. Gidip arabadan topu alıp gelmiş. Çay kenarında top oynamaya başlamış. Ben görmedim. Büyük oğlum, Yusuf suya atladı diye bağırıp o da peşinden suya atladı. Ben peşlerinden atladım. 250-300 metre akıntıda sürüklendik. Yusuf birden büyük oğlumun elini bıraktı akıntıda kayboldu. Bizde sudan çıktık" dedi. Küçük Yusuf’un cenazesi bugün Mimar Sinan Camii'nde öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra belediye mezarlığında toprağa verildi.