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(Görüntülü) Toprak altında kalan 2 işçi yaralandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, inşaat halindeki binaya su borusu tesisatı döşemek için açılan çukura giren 2 işçi, bir anda kayan toprağın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin ayağı, diğerinin ise kolunun kırıldığı...

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, inşaat halindeki binaya su borusu tesisatı döşemek için açılan çukura giren 2 işçi, bir anda kayan toprağın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin ayağı, diğerinin ise kolunun kırıldığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Darıca Abdi İpekçi Mahallesi Ayazma Caddesi'nde meydana geldi. İnşaata su tesisatı bağlanması için açılan çukura giren Korkmaz Saltaş (57) ve Suriyeli Cemal Eraskuri (38) bir anda kayan toprağın altında kaldı. Çevredekiler hemen 112 Acil servis ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler ve iş makinesi yardımıyla göçüğe saplanan işçiler kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Korkmaz Saltaş Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Cemal Eraskuri ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayene sonucu göçük altından çıkarılan işçilerden birinin kolunun diğerinin ise ayağının kırıldığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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