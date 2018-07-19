(Görüntülü) Tomruğun altında kalıp öldü
DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, ormanlık alanda traktörün römorkuna yüklemeye çalıştığı tomruğun altında kalan Sezgin Yıldırım (33), hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde, Kaynaşlı ilçesi Sazköy'de meydana geldi. Sezgin...
19 Temmuz 2018 Perşembe 14:52
DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, ormanlık alanda traktörün römorkuna yüklemeye çalıştığı tomruğun altında kalan Sezgin Yıldırım (33), hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde, Kaynaşlı ilçesi Sazköy'de meydana geldi. Sezgin Yıldırım, ormanlık alanda traktörüne yüklemeye çalıştığı tomruklardan birinin altında kaldı. Bölgede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Yıldırım'ı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Boynunun kırıldığı belirlenen Sezgin Yıldırım, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
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