(Görüntülü) Tokat'ta polisten silahlı gasp tatbikatı

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı gasp tatbikatı gerçekleştirildi.



Kent merkezinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği bir banka önünde bekleyen kadın, silahlı 2 kişi tarafından gasp edildi. Şüpheliler daha sonra araçla olay yerinden kaçtı. Olayın 155'e bildirilmesi üzerine il genelinde tüm polis ekipleri harekete geçirildi. İl merkezi, ilçe giriş ve çıkışlarında kapama noktaları oluşturuldu. Şehirde görev alan tüm polis ekipleri araca ulaşmak için alarma geçirildi. Mobese kameraları yardımıyla aracın kaçış istikameti tespit edildi. Kaçış istikametindeki bölgeyi abluka altına alan ekipler, aracı ve içindeki iki şüpheliyi yakaladı.



Tatbikat ile ilgili bilgi veren Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Cevdet Altıntaş, 'Panter uygulaması' adını verdikleri yöntemi kullandıklarını belirterek, katkıda bulunan ekiplere teşekkür etti.