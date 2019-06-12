Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

(Görüntülü) Tokat'ta kiraz yüklü kamyon, kamyonetin üzerine devrildi: 3 yaralı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, ()- TOKAT’ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kiraz yüklü kamyon, marul yüklü kamyonetin üzerine devrildi, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Tokat-Niksar karayolu...

Halil İbrahim YEL/TOKAT, ()- TOKAT’ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kiraz yüklü kamyon, marul yüklü kamyonetin üzerine devrildi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Tokat-Niksar karayolu üzerinde bulunan Jandarma Komando Taburu önünde meydana geldi. Kent merkezinden Niksar istikametine giden Mehmet Yılmaz (43) yönetimindeki 33 ZH 094 plakalı kiraz yüklü kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyonun kontrolünü yitirmesi sonucu tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Musa Sarı yönetimindeki 05 DD 596 plakalı kamyonete çarparak üzerine devrildi. Kamyonetteki kardeşler Musa ve Emrah Sarı, kamyonun üzerlerine geldiğini görünce koltuğun üzerine yattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kardeş ve kamyon sürücüsü Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328