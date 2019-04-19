(Görüntülü) Tokat'ta bulunan yanık insan kemikleri, inceleme için İstanbul'a gönderilecek

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ın Erbaa ilçesindeki Kelkit Çayı kenarında bulunan, insana ait yanmış kafatası ve kemik parçaları, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Kemiklerin bulunduğu yerde ayrıca yanık lastik parçalarına da rastlandı. Olay, dün saat 19.00 sıralarında, ilçe merkezi yakınlarındaki Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çoban, çay kenarında, insana ait yanmış kafatası ve kemik parçaları olduğunu gördü. Çobanın ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kemiklerin bulunduğu bölgede cumhuriyet savcısı eşliğinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından kemikler, polislerce toplanarak, Erbaa Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kemiklerin, buradan dün gece gönderildiği Tokat Devlet Hastanesi morgunda ilk incelemesi yapıldı. İncelemede kemiklerin, erkek ya da kadına ait olup, olmadığı belirlenemedi. Kafatası ve kemik parçalarının detaylı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi kararlaştırıldı. AYNI BÖLGEDE YANIK LASTİK PARÇALARI Öte yandan kemiklerin bulunmasının ardından polis ekipleri, ilçe genelinde kayıp başvurusu olup, olmadığını araştırdı. Yapılan araştırmada, güvenlik makamlarına ulaşan kayıp başvurusunun olmadığı tespit edildi. Kemiklerin bulunduğu yerde ayrıca yanık lastik parçalarına da rastlandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.