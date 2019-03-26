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(Görüntülü) 'Tırnakçılar' polisten kaçamadı

Bülent TATOĞULLARI- ANTALYA,() ANTALYA'da zincir marketlerde 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Muratpaşa ilçesindeki çeşitli zincir marketlerin şubelerinde yaşanan...

Bülent TATOĞULLARI- ANTALYA,() ANTALYA'da zincir marketlerde 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Muratpaşa ilçesindeki çeşitli zincir marketlerin şubelerinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Çeşitli marketlerin 5 şubesinden 'tırnakçılık' yöntemiyle para çalan şüphelileri belirleyen polis, fiziki takip başlattı. Kontrol noktasında durdurulan araçtaki V.E., S.K ile M.S. gözaltına alındı. Şüphelilerden V.E.'nin üzerinden sahte kimlik ele geçirildi. Polis, şüphelilerin üzerinde çıkan ve hırsızlıktan elde edildiği tespit edilen 820 liraya da el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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