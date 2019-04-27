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(Görüntülü) TIR’ın tekerlerinden kaçak sigara çıktı

KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinde, jandarma takibe alarak durdurduğu TIR’ın tekerleri içine gizlenmiş 1500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam şüphe üzerine...

KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinde, jandarma takibe alarak durdurduğu TIR’ın tekerleri içine gizlenmiş 1500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam şüphe üzerine bir TIR’ı takibe aldı. TIR Karamürsel’de durduruldu. TIR’ı didik didik arayan jandarma ekipleri, tekerleri söktüğünde ise bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ile karşılaştı. Tekerlerin içine saklanmış sigaralara el konulurken, TIR sürücüsü S.O. gözaltına alındı. Kaçak sigaralarla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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