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(Görüntülü) TIR’ın altına giren kamyonetin sürücüsü öldü

ANKARA'da, arkadan çarptığı TIR'ın altında kalan kamyonetin sürücüsü Seyit Kılıç, araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdi. Kaza, saat 06.30 sıralarında Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyit Kılıç...

ANKARA'da, arkadan çarptığı TIR'ın altında kalan kamyonetin sürücüsü Seyit Kılıç, araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdi. Kaza, saat 06.30 sıralarında Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyit Kılıç yönetimindeki 06 AEF 350 plakalı kamyonet, Esenboğa Havalimanı yönünde ilerlediği sırada henüz belirlenmeyen bir nedenle sürücünün kontrolünden çıkarak, sağ şeritte ilerleyen Ö.Ç.'nin kullandığı 35 KB 2527 TIR'a arkadan çarptı. Kılıç, çarpmanın şiddetiyle TIR dorsesinin altında kalan kamyonette sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kılıç'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis, bir kısmı trafiğe kapanan yolda araç geçişinin tek şeritten kontrollü sağlanması için önlem aldı. Kılıç'ın cansız bedeni, belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırılırken, TIR şoförü Ö.Ç. gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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