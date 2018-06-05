Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan minibüste sıkışan sürücü, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye götürüldü. Kaza, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Gölyaka sapağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Yunus Şahin (29) idaresindeki 35 DTC 14 plakalı minibüs önünde ilerlemekte olan Umut Erdeyer (38) idaresindeki 13 DE 483 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Minibüs sürücüsü Yunus Şahin hasar gören araçta sıkıştı. Yunus Şahin itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Şahin tedavi altına alındı.
(Görüntülü) TIR’a çarpan minibüste sıkıştı
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan minibüste sıkışan sürücü, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye götürüldü. Kaza, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Gölyaka sapağı mevkiinde...
05 Haziran 2018 Salı 16:19
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