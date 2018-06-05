Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL Başakşehir'de kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti. Olay saat 09.30 sıralarında Başakşehir 3. Köprü istikametinde meydana geldi. Kontrolden çıkan bir TIR bariyerleri aşarak yeşil alana girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak eline bıçak alan sürücü yanına kimseyi yaklaştırmıyor
(Görüntülü) TIR Sürücüsünün kaza sonrası bıçaklı direnişi (2)
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL Başakşehir'de kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti. Olay saat 09.30 sıralarında Başakşehir 3. Köprü istikametinde meydana...
05 Haziran 2018 Salı 10:19
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