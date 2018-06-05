Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...
Gaziantep Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher ele geçirildi
Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher...

(Görüntülü) TIR Sürücüsünün kaza sonrası bıçaklı direnişi (2)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL Başakşehir'de kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti. Olay saat 09.30 sıralarında Başakşehir 3. Köprü istikametinde meydana...

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL Başakşehir'de kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti. Olay saat 09.30 sıralarında Başakşehir 3. Köprü istikametinde meydana geldi. Kontrolden çıkan bir TIR bariyerleri aşarak yeşil alana girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak eline bıçak alan sürücü yanına kimseyi yaklaştırmıyor

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325