Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik telefonu
Yıldırım seçim snucunu değerlendirdi
Bahçeli: Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir
Bahçeli: Kriz bekleyenler şaşkına dönmüştür
Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı
Giresun'da Ak Partiyi Sabri Öztürk...
Ak Parti İl Başkanlığı önünden canlı yayındayız
Ak Parti İl Başkanlığı önünden...

(Görüntülü) TIR otomobile çarptı: 6 yaralı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),() KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde konteyner yüklü TIR'ın önünde ilerlemekte olan otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı. Kaza saat 15.30 sıralarında, D-100...

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),() KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde konteyner yüklü TIR'ın önünde ilerlemekte olan otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı. Kaza saat 15.30 sıralarında, D-100 Karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Aydın Akbaş idaresindeki 34 GPJ 76 plakalı konteyner yüklü TIR, önünde ilerlemekte olan Mehmet Besmiş idaresindeki 63 KZ 484 plakalı otomobile arkadan çarptı. TIR ile otomobil çarpışmanın etkisiyle bariyerlere girdi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Besmiş, Suzan Besmiş (48), Rahime Besmiş (47), Dilan Besmiş (9), Ramazan Besmiş (7) ile TIR sürücüsü Aydın Akbaş yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, trafik yan yol üzerinden sağlandı. D-100 Karayolu İstanbul istikametinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325