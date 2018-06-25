(Görüntülü) TIR otomobile çarptı: 6 yaralı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),() KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde konteyner yüklü TIR'ın önünde ilerlemekte olan otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı. Kaza saat 15.30 sıralarında, D-100 Karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Aydın Akbaş idaresindeki 34 GPJ 76 plakalı konteyner yüklü TIR, önünde ilerlemekte olan Mehmet Besmiş idaresindeki 63 KZ 484 plakalı otomobile arkadan çarptı. TIR ile otomobil çarpışmanın etkisiyle bariyerlere girdi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Besmiş, Suzan Besmiş (48), Rahime Besmiş (47), Dilan Besmiş (9), Ramazan Besmiş (7) ile TIR sürücüsü Aydın Akbaş yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, trafik yan yol üzerinden sağlandı. D-100 Karayolu İstanbul istikametinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.