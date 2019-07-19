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(Görüntülü) TIR'ın yakıt deposuna mazgal demiri saplandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, TIR'ın yakıt deposuna mazgal demiri saplandı. Delinen yakıt deposundaki 450 litre mazot yola döküldü. Olay, saat 12.00 sıralarında, Hüseyin Yılmaç Caddesi'nde meydana geldi. Beytullah...

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, TIR'ın yakıt deposuna mazgal demiri saplandı. Delinen yakıt deposundaki 450 litre mazot yola döküldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Hüseyin Yılmaç Caddesi'nde meydana geldi. Beytullah Akarsu yönetimindeki 52 K 55 32 plakalı TIR'ın yakıt deposuna kanalizasyon mazgalının demir ızgarası saplandı. Delinen yakıt deposundaki 450 litre mazot yola döküldü. TIR'ı yolun ortasına durduran sürücü, polisi arayıp, yardım istedi. Çevreye yoğun bir mazot kokusu yayılırken, yayalar ve sürücüler caddede ilerlemekte güçlük çekti. Bazı yayalar kayganlaşan yolda düştü.

Gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alırken, ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Depoya saplanan mazgalın çıkartılmasının ardından, TIR kenara çekilip, yolun bu şeridinin tekrar ulaşıma açılması sağlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yola dökülen mazot temizlendi.

TIR şoförü Beytullah Akarsu, Yalova'dan Denizli'ye fidan getirdiğini, yükünü boşalttıktan sonra dönüş yolunda deposuna yoldaki döküm mazgalın saplandığını söyledi. Akarsu, hasar gören yakıt deposunun değişmesi gerektiğini belirtti.

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