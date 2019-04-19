(Görüntülü) TIR'ın dorsesinin altında kalan bisikletli öldü

ANTALYA'da, bisikletiyle ters yönde seyreden Şahali Demir (64), TIR dorsesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.



Kaza, saat 20.00 sıralarında Aksu ilçesi D-400 yolundaki Aksu Köprüsü'nde meydana geldi. Antalya'dan Alanya istikametine ters yönden bisikletiyle giden Şahali Demir, iddiaya göre henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR'ın dorsesinin altında kaldı. TIR'ın sürüklediği Demir, olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü ise durmayarak kaçtı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinden sonra Demir'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Polis ekipleri, kaçan sürücüyü ve kullandığı aracın plakasını belirleyip yakalamak için kazanın yaşandığı noktadaki ve güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.