(Görüntülü) TIR ile cip çarpıştı: 2 ölü

SİVAS merkeze bağlı Kartalca köyünde TIR ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü.



Kaza saat 17.30 sıralarında Kartalca köyü yakınlarında meydana geldi. Şarkışla istikametine giden Mahmut Gül yönetimindeki 39 BG 192 çekici ve 67 UG 881 dorse plakalı TIR, karşı yönden gelen 60 KP 700 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip şarampole devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri cipte sıkışan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü Mahmut Gül ise kazadan yara almadan kurtuldu. Cipte sıkışarak hayatını kaybeden 2 kişi AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile çıkarılarak, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü Mahmut Gül, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.