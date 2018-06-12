(Görüntülü) TIR devrildi, 25 ton buğday yola saçıldı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR'ın dorsesindeki 25 ton buğday yola saçıldı. Kaza, sabah saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hatay yönüne giden Yusuf Erdoğan,...
12 Haziran 2018 Salı 14:51
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR'ın dorsesindeki 25 ton buğday yola saçıldı. Kaza, sabah saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hatay yönüne giden Yusuf Erdoğan, yönetimindeki 31 NCR 75 plakalı, 25 ton buğday yüklü TIR'ın direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, devrilen TIR'ın dorsesindeki buğday yola savruldu. Sürücünün hastaneye kaldırıldığı kazada yola saçılan buğday da başka bir TIR'a aktarıldı.
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