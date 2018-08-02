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(Görüntülü) TIR'daki 8 tonluk mermer yola düştü

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), () AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, dönüş için manevra yapan bir TIR'dan yola 8 tonluk mermer blok düştü. Olay anında yoldan geçen bir araç olmaması, olası bir faciayı önlerken, mermer bloğun yoldan...

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), () AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, dönüş için manevra yapan bir TIR'dan yola 8 tonluk mermer blok düştü. Olay anında yoldan geçen bir araç olmaması, olası bir faciayı önlerken, mermer bloğun yoldan vinç yardımıyla kaldırılması sırasında yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bugün saat 11.00 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu Beş Eylül Kavşağı'nda Mesut Ekici yönetimindeki 03 ZB 032 plakalı TIR, dönüş için manevra yaptığı sırada, kasasının yan kapağı açıldı. TIR'ın kasasındaki mermer bloklardan biri kayıp, yola düştü. 8 tonluk mermer bloğun düştüğü sırada yoldan geçen başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önledi. TIR şoförü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Polis, yolu trafiğe kapatıp, yola düşen mermerin kaldırılması için vinç çağırdı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.Vinç yardımıyla mermer blok tekrar TIR'a yüklenmesini ardından yolda trafik normal seyrine döndü.

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