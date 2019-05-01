(Görüntülü) TIR'da kalasların arasına gizlenen 163 kilo skunk ele geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpsala Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapacak TIR'da uyuşturucu bulunduğu bilgisini aldı. E.D. yönetimindeki TIR, ülkeye giriş yaptıktan sonra durdurulup, X-Ray taramasından geçirildi. TIR'da yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı aramada, içleri oyulup zula haline getirilen kalasların içerisine gizlenen 320 paket halinde 163 kilo 637 gram skunk ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen TIR sürücüsü E.D. tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpsala Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapacak TIR'da uyuşturucu bulunduğu bilgisini aldı. E.D. yönetimindeki TIR, ülkeye giriş yaptıktan sonra durdurulup, X-Ray taramasından geçirildi. TIR'da yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı aramada, içleri oyulup zula haline getirilen kalasların içerisine gizlenen 320 paket halinde 163 kilo 637 gram skunk ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen TIR sürücüsü E.D. tutuklandı.