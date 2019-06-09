(Görüntülü) TIR'da, kaçak avlanan 2 ton inci kefali ele geçirildi

VAN'ın Muradiye ilçesinde yol kontrollerinde durdurulan TIR'da çuvallar içinde 2 ton kaçak avlanan inci kefali ele geçirildi. Kaçak avcılara ise toplam 9 bin 645 TL idari para cezası uygulandı. Van'da, 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefalinin korumasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Bot Timi tarafından, Örene Köprüsü bölgesinde 5x4 metre ebatlarında serpme ağ, 50 kilo inci kefali, Çelebibağ Mahallesi’nde 2 farklı olayda toplam 400 metre manyat tipi ağ, Gevaş ilçesine bağlı Dereaağzı Mahallesi'nde ise 47 kilo inci kefali ele geçirildi. Muradiye ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü sırasında da bir TIR'da arama yapıldı. Aramada, TIR'da 2 ton ölü balık ele geçirildi. İlçenin Yalındüz Mahallesi'ndeki dere yatağında ise 100 metre misina ağı bulundu. Çalışmalar kapsamında kaçak balık avlayan kişilere toplam 9 bin 645 TL idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen balıklar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İLK KEZ TIR'DA BALIK YAKALANDI Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, kaçak avcıların yakalanmamak için taktik değiştirdiğini belirterek, şöyle konuştu: "Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak balık avlayanlara karşı ciddi tedbirler alıyor. Bu tedbirler karşısında, kaçak balık avlayanlar yeni taktikler uyguluyor. Tabi jandarma ekipleri bu taktikleri hepsini biliyor. Yaklaşık 20 yıla aşkın bir senede bu yıl ilk kez çok farklı bir yöntemle karşılaştım. Daha önce açık kasa kamyonetle kaçak balık taşınıyordu, şimdi TIR'larda taşımaya başladılar. Bu da jandarma ekiplerinin kaçak balık avlayanlara karşı yürüttüğü mücadelenin ne kadar etkin olduğunu gösteriyor. Dünya'da sadece Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan İnci Kefali balığının korunma için büyük mücadele veren Van İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan ve jandarma ekiplerine çok teşekkür ediyorum."