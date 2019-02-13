Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/DİLOVASI (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken, yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolu Dilovası Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GE 5294 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, bariyerlerin üzerine devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olası kazalara karşı önlem aldı. 3 şeritli yolda ulaşım, 2 şeritten sağlanırken, İstanbul yönünde, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis, kazanın meydana geldiği bölgede trafiği yönlendirdi. Devrilen TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
(Görüntülü) TIR, bariyerlerin üzerine devrildi; TEM yolunda araç kuyruğu oluştu
Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/DİLOVASI (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken, yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza,...
13 Şubat 2019 Çarşamba 11:28
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