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(Görüntülü) TIR'a çarpan otomobilin tekeri fırladı

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli),() - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, park halindeki konteyner yüklü TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Eski Jandarma Kavşağı'nda meydana...

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli),() - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, park halindeki konteyner yüklü TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Eski Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Aydın Aslan idaresindeki 41 VY 563 plakalı konteyner yüklü TIR yol kenarına park etti. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 BB 540 plakalı otomobil park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Sağ tekeri çıkarak yola fırlayan otomobil refüje çıkarak durdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi yaralı sürücüyü Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. TIR sürücüsü Aydın Aslan ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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