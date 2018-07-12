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(Görüntülü) TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

Mesut MADAN/BURDUR, () BURDUR'da çimento yüklü TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı. Antalya- Burdur karayolunun Çeltikçi Beli mevkisinde dün meydana gelen kazada Mehmet Türkan'ın (49) kullandığı 64 BK 708 plakalı...

Mesut MADAN/BURDUR, () BURDUR'da çimento yüklü TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı. Antalya- Burdur karayolunun Çeltikçi Beli mevkisinde dün meydana gelen kazada Mehmet Türkan'ın (49) kullandığı 64 BK 708 plakalı kapalı kasa kamyonet, Bucak'tan yüklediği çimentoyu Ankara'ya götüren Cuma Varlık'ın (53) kullandığı 06 FM 0774 Plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Türkan ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Türkan, tedaviye alındı. TIR sürücüsü Cuma Varlık, "Kendi şeridimde gidiyordum. Uyudu mu, ne yaptı bilmiyorum, geldi arka tekerden vurdu" dedi. Kaza nedeniyle Antalya- Burdur karayolunda trafik bir süre durdu. Yaklaşık 3 kilometre araç kuyruğu oluştu. Kamyonetin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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