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(Görüntülü) TIR 2 motosiklete çarptı 1 ölü, 2 yaralı (3)

2 ÖLÜMLÜ KAZA KAMERADA Doğan ÇİZMECİ TURGUTLU(Manisa),() Turgutlu'da, TIR'ın 2 motosiklete çarptığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde,...

2 ÖLÜMLÜ KAZA KAMERADA Doğan ÇİZMECİ TURGUTLU(Manisa),() Turgutlu'da, TIR'ın 2 motosiklete çarptığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kendilerine yeşil ışık yanan motosikletlerin hareket ettiği ve hızla gelen TIR'ın, kırmızı ışıkta duramayıp motosikletlere çarptığı görülüyor.

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