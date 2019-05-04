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(Görüntülü) Ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

  Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () - KÜÇÜKÇEKMECE'de  bir otomobil önce park halindeki araca ardından yolcu minibüsüne çarparak ters döndü. Sürücü ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.  kaza öğle saatlerinde İstasyon...

 

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () - KÜÇÜKÇEKMECE'de  bir otomobil önce park halindeki araca ardından yolcu minibüsüne çarparak ters döndü. Sürücü ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı. 

kaza öğle saatlerinde İstasyon Mahallesi, Yarımburgaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Ünal Kelamoğlu, kullandığı 34 BFU 088 plakalı otomobiliyle orta şeritte giden yolcu minibüsünün önüne geçmek istedi. Minibüsün sağından geçen Kemaloğlu, aracıyla park halindeki bir otomobile çarptı ardından, yolcu minibüsüne de çarparak ters döndü. Sürücü şans eseri ters dönen otomobilinden yara almadan çıktı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

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