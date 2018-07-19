YAKINLARI ENDİŞEYLE BEKLİYOR Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu meydana gelen göçmede demir yığını altında kalan işçilerin yakınları olay yerine geldi. Kurtarılmaya çalışılan işçilerden evli ve 1 çocuk babası 32 yaşında Seray Şimşek'in annesi Şener Şimşek, "Oğlum santralde kaynak işi yapıyordu. 10 yıldan bu yana burada çalışıyor. Birileri arayıp haber verince buraya geldim. Kurtarılmasını bekliyorum" dedi Cavit AKGÜN / YATAĞAN (Muğla), ()
(Görüntülü) Termik santraldeki kömür sevk kanalı çökünce işçiler yaralandı (3)
YAKINLARI ENDİŞEYLE BEKLİYOR Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu meydana gelen göçmede demir yığını altında kalan işçilerin yakınları olay yerine geldi. Kurtarılmaya...
19 Temmuz 2018 Perşembe 12:09
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.