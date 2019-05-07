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(Görüntülü) Teravih namazı için çıktığı evine dönmedi

ERZURUM'un Oltu ilçesinde "Teravih namazına gidiyorum" diyerek, evden çıkan Halis Gül'den (75) haber alınamıyor. Gece en son oğlu Gültekin Gül'ü telefonla arayarak, "Köprüden düştüm, başım kanıyor" diyen Halis Gül'ün izine rastlanmadı. Oltu...

ERZURUM'un Oltu ilçesinde "Teravih namazına gidiyorum" diyerek, evden çıkan Halis Gül'den (75) haber alınamıyor. Gece en son oğlu Gültekin Gül'ü telefonla arayarak, "Köprüden düştüm, başım kanıyor" diyen Halis Gül'ün izine rastlanmadı.

Oltu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Halis Gül, ilk iftarını yaptıktan sonra teravih namazı için evden çıktı. Saat 23.04'te de oğlu Gültekin Gül'ü arayarak, "Köprüden düştüm, başım kanıyor" dedi. Gültekin Gül de durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

İlçedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, Halis Gül'ün saat 20.04'te kaymakamlık lojmanları önünden geçerek, Ardahan'ın Göle ilçesi yönüne yürüdüğünü belirledi.

Gül'ün oğluyla yaptığı telefon görüşmesinden yola çıkarak, yerini tespite çalışan ekipler, ilçeye 12 kilometre mesafedeki baz istasyonu yakınında arama yaptı. Ancak bir ize rastlanmadı.

Halis Gül'ün Oltu Çayı'na düşme ihtimali üzerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bilgi verildi.
 

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