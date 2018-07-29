DEDE: SUÇLULARIN BULUNMASINI İSTİYORUZ Terasta oynarken nereden geldiği bilinmeyen kurşunla başından vurulan ve yoğun bakımda tedavisi süren Mehmet Emin Keser'in dedesi Mehmet Keser, torunuyla ilgili iyi haberi bekliyor. Yakınlarının ziyaret ederek destek olmaya çalıştığı dede Mehmet Keser, olayın fail veya faillerinin bulunmasını istedi. İlk etapta torununun sandalyeden düşerek yaralandığını sandığını belirten Keser, "Evde oturuyorduk, ben televizyon izliyordum. Silah sesi duymadık. Oyun oynarken yere düştü zannettim, kaldırdığımda kanlar içerisindeydi. Kurşunu atanlar kimse bulunmasını istiyoruz. Onları lanetliyoruz" dedi.
(Görüntülü) Terasta oynarken maganda kurşunuyla başından vuruldu (2)
DEDE: SUÇLULARIN BULUNMASINI İSTİYORUZ Terasta oynarken nereden geldiği bilinmeyen kurşunla başından vurulan ve yoğun bakımda tedavisi süren Mehmet Emin Keser'in dedesi Mehmet Keser, torunuyla ilgili iyi haberi bekliyor. Yakınlarının...
29 Temmuz 2018 Pazar 15:51
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