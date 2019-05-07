(Görüntülü) Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da, 6 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede temizlik yaparken pencereden düşen Fulya Bölek (40), yaşamını yitirdi. Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu 6 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede temizlik yapan 2 çocuk annesi Fulya Bölek, mutfak bölümüne geldiğinde pencerenin camlarını silmeye başladı. Pencereden sarktığı anda dengesini kaybeden Bölek, dördüncü kattan apartmanın bahçesine düştü. Akşam saatlerinde eve gelen Ali Bölek, dairenin zilini çaldı. Uzun süre kapıda bekleyen ve sürekli zile basan Ali Bölek'i gören komşuları, eşinin balkonda olabileceğini söyledi. Apartmanın havalandırma penceresinde oturduğu dairenin balkona doğru bakan Ali Bölek, bu sırada bahçede hareketsiz şekilde yatan eşini fark etti. Bölek'in haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Fulya Bölek'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Durumu haber alarak gelen kadının yakınları gözyaşlarını tutamadı. Fulya Bölek'in cesedi incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bölek'in düştüğü pencerenin yanında ise temizlik yaparken kullandığı bez bulundu. Diğer yandan Fulya Bölek'in dün 40'ıncı yaş gününü kutladığı kaydedildi.