Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, TEM yolu Kandıra gişeleri mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, devrildi. Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönü, ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
(Görüntülü) TEM yolunda TIR devrildi; Ankara yönü ulaşıma kapandı (1)
Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, TEM yolu Kandıra gişeleri mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, devrildi. Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönü, ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu....
05 Şubat 2019 Salı 17:24
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