(Görüntülü) TEM'deki araç yangını trafiği kilitledi (1)

Haber-Kamera: Özgür EREN İstanbul TEM Otoyolu Seyrantepe Mevki Edirne İstikametinde bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumanlar çıkan aracı güvenlik şeridine çeken sürücü daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın ve itfaiyenin çalışmaları sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk devam ediyor.