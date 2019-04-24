(Görüntülü) TEM'de TIR'a çarpan tankerin sürücüsü yaralandı

BOLU'da TEM yolunda tanker önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Araçta sıkışan tanker sürücüsü Halil Aslanoğlu yaralandı.



Kaza, dün saat 23.00 sıralarında TEM yolunun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Halil Aslanoğlu yönetimindeki 38 AR 510 plakalı tanker, önünde giden Mahmut Özbay yönetimindeki 63 BD 324 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada tanker sürücüsü Halil Aslanoğlu yaralandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Aslanoğlu, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralanan sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza yapan araçlar nedeniyle yolda ulaşım yaklaşık 1 saat boyunca 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yolun 3 şeridi de trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

