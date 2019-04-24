Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

(Görüntülü) TEM'de TIR'a çarpan tankerin sürücüsü yaralandı

BOLU'da TEM yolunda tanker önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Araçta sıkışan tanker sürücüsü Halil Aslanoğlu yaralandı. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında TEM yolunun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine...

BOLU'da TEM yolunda tanker önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Araçta sıkışan tanker sürücüsü Halil Aslanoğlu yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında TEM yolunun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Halil Aslanoğlu yönetimindeki 38 AR 510 plakalı tanker, önünde giden Mahmut Özbay yönetimindeki 63 BD 324 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada tanker sürücüsü Halil Aslanoğlu yaralandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Aslanoğlu, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralanan sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan araçlar nedeniyle yolda ulaşım yaklaşık 1 saat boyunca 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yolun 3 şeridi de trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328