Alper KORKMAZ - İSTANBUL - TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde saman yüklü kamyon devrildi. Kaza sonrası TEM, Edirne istikametine trafiğe kapandı. Yolun açılması için çalışmalar sürerken Ankara yönünde de yoğunluk yaşanıyor.
(Görüntülü) TEM'de saman yüklü kamyon devrildi (Havadan Görüntüler)
Alper KORKMAZ - İSTANBUL - TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde saman yüklü kamyon devrildi. Kaza sonrası TEM, Edirne istikametine trafiğe kapandı. Yolun açılması için çalışmalar sürerken Ankara yönünde de yoğunluk yaşanıyor.
06 Temmuz 2018 Cuma 13:44
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