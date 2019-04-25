(Görüntülü) TEM'de para nakil aracını soyan şüpheli, rezidansta yakalandı(2)

SOYGUNCU REZİDANSTA BÖYLE YAKALANDI



Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisine giren özel bir şirkete ait para nakil aracından 1 milyon 350 bin TL alıp kaçan soyguncu Bülent Caca'nın İstanbul'da gizlendiği rezidansta jandarmanın özel ekibinin operasyonu ile kıskıvrak yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Eve giren jandarma ekipleri, üzerinde atlet bulunan Bülent Caca'yı yakalayıp yere yatırarak, kelepçe takarak gözaltına alıyor.



1 DAKİKADA SOYGUN



TEM Otoyolu üzerindeki dinlenme tesislerinde para nakil aracının soyulma anlarının ilişkin görüntüler de görevliler aracı park ettikten sonra tesisin içine giriyor. Olay yerine bir ciple gelen soyguncular Bülent Caca ile Yılmaz Küçükköse, araçları geri manevra yaparak, nakil aracının hemen arkasına park ediyor. Soygunculardan biri önce şoför mahalline yüzü kapalı şekilde girip, aracın alarm sistemini devre dışı bırakıyor. Soyguncular, daha sonra kapısını açtıkları para nakil aracının içindeki kasada torbalar içindeki paraları 1 dakika içinde alıp, kendi ciplerine koyarak hızla olay yerinden kaçıyorlar



TUTUKLANDILAR



Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 2 uzman personel, Edirne il Jandarma Komutanlığı'ndan istihbarat ve asayiş ekipleri takviyeli, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan uzman ekibin başarılı çalışmasıyla yakalanan soyguncular Bülent Caca ile Yılmaz Küçükköse, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.