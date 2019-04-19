Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

(Görüntülü) TEM'de 3 TIR çarpıştı, 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

KOCAELİ'nin İzmit ilçesi TEM yolunda, 3 TIR'ın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı, ulaşımın tek şeride düşmesiyle Ankara yönünde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza, akşam saatlerinde TEM yolu Hatipköy mevkiinde...

KOCAELİ'nin İzmit ilçesi TEM yolunda, 3 TIR'ın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı, ulaşımın tek şeride düşmesiyle Ankara yönünde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde TEM yolu Hatipköy mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 K 3834 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önünde ilerleyen Kadir Biçer yönetimindeki 41 B 7215 plakalı TIR'a çarptı. Ardından Emrah Maral yönetimindeki 06 EY 0064 plakalı TIR da kazaya karışan iki araca çarptı. Kazada 34 K 3834 plakalı TIR'ın sürücüsü araçta sıkışırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeride düşmesiyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.  TIR'ların yoldan çekilmesi için çalışmalar sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328