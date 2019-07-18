Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe

(Görüntülü) Telefonunu vermemek için direnen genci öldüren zanlı yakalandı

GAZİANTEP’te, cep telefonunu gasp etmek istediği Muhammed Nağme’yi (17), kendisine direnince tabanca ile vurarak öldüren M.D. (22), polis operasyonu ile yakalandı. Olay, 9 Temmuz günü Şenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta oturan Muhammed...

GAZİANTEP’te, cep telefonunu gasp etmek istediği Muhammed Nağme’yi (17), kendisine direnince tabanca ile vurarak öldüren M.D. (22), polis operasyonu ile yakalandı. Olay, 9 Temmuz günü Şenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta oturan Muhammed Nağme'nin yanına gelen M.D. cep telefonunu istedi. Nağme, telefonunu vermek istemeyince tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D., yanındaki tabancayı çekip, Nağme'ye ateş ettikten sonra telefonu alarak kaçtı. Muhammed Nağme olay yerinde hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.D. olduğunu belirledi. Nağme’nin telefon kayıtlarını inceleyen ekipler telefonun Y.U.’da olduğunu tespit etti. Düztepe Mahallesi'nde olduğu belirlenen şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler M.D. ve telefonu satın aldığı belirlenen Y.U.'yu yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.