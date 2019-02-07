Hasan DÖNMEZ/KONYA, () KONYA'da gece yarısı markete giren hırsız, market sahibinin tesadüfen uyanarak cep telefonundan güvenlik kameralarını kontrol etmesiyle yakalandı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. Demir kesme makası ile markete giren bir kişi, yanında getirdiği çuvala yaklaşık 2 bin lira değerindeki sigaraları doldurdu. Bu sırada gece tesadüfen uyanan ve cep telefonundan kameraları kontrol eden iş yeri sahibi, şüpheliyi fark etti. İş yeri sahibi polisi arayarak marketinde hırsız olduğunu söyledi. Polis ekipleri tarafından yapılan baskında İsmail Ş. (51) yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli İsmail Ş.'nin hırsızlık suçundan 7 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Görüntülü) Telefonundan bağlandığı güvenlik kamerasından hırsızı yakalattı
Hasan DÖNMEZ/KONYA, () KONYA'da gece yarısı markete giren hırsız, market sahibinin tesadüfen uyanarak cep telefonundan güvenlik kameralarını kontrol etmesiyle yakalandı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Meram...
07 Şubat 2019 Perşembe 17:09
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.