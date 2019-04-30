(Görüntülü) Telefonla dolandırıcılık yapan çeteye ikinci dalga operasyon

EDİRNE'de bir çiftçinin telefonla 465 bin TL dolandırılması üzerine gerçekleştirilen operayonun ikinci dalgasında 2'si çete yönetcisi 4 şüpheli Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Köşençiftliği köyünde çiftçilik yapan H.B.'nin telefonla 465 bin TL dolandırılmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Telefon dolandırıcılarının Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde olduğu belirlendi. Şüphelilere yönelik düzenlenen opersyonda 7 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Jandarma, tutuklu sanıkların ifadeleri ile ele geçirilen dijital materyalleri mercek altına alarak, dolandırıcılık çetesinin yöneticilerini belirlemek için kolları sıvadı. Yapılan araştırmalar sonunda çetenin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan İ.E., A.E. ve A.C. tarafından yönetildiği, H.C. ve H.E.'nin de bu şüphelilere aracılık ettiği belirlendi. Jandarma ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale'de ortak operasyon düzenleyerek A.E., H.C., A.C. ve H.E.'yi gözaltına aldı. İ.E.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, Edirne'ye getirilen 4 şüphelinin Tekirdağ, Bolu ve Düzce'de de çok sayıda telefonla dolandırıcılık olayı gerçekleştirdikleri bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.