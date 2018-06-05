(Görüntülü)Telefondaki kişiye kızıp, otomobilin aynasını kırdı

ELAZIĞ'da cep telefonuyla konuştuğu kişiye sinirlenen kimliği belirsiz kişinin park halindeki otomobilin aynasına tekme atıp kırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Rızaiye Mahallesi Yalova Sokak'ta meydana geldi. Saat 20.30 sıralarında evden çıkan Selahattin Canpolat, park halindeki otomobilinin aynasının kırıldığını fark etti. Aynanın nasıl kırıldığını merak eden Canpolat, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Canpolat, görüntülerde, cep telefonuyla konuştuğu kişiye sinirlenen bir kişinin otomobile tekme atıp aynayı kırdığını fark etti. Olayın ardından bölgeye gelen iki kişinin, aynayı kıran kişiyi sakinleştirerek geri götürdüğü görüldü. Selahattin Canpolat, görüntülerle birlikte polis merkezine giderek, aynayı kıran kişi hakkında şikayetçi oldu.