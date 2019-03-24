Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Bakan Soylu Eyüpsultan'da Lahana Şöleni'nde konuştu
Yağlıdere Parkı'ndaki Lahana Şöleni siyasi...
CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİ İÇİN YENİKAPI'DA TOPLANMALAR BAŞLADI
Yenikapı'da Cumhur İttifakı Miting hareketliliği
Çin’de tur otobüsü yandı: 26 ölü, 28 yaralı
Çin’de tur otobüsü yandı: 26...

(Görüntülü) Telefon hırsızlığı şüphelisinden 'Şeytana uydum' savunması

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde telefon bayisinden cep telefonu çaldığı iddia edilen M.K. (51), iş yeri sahibinin arkadaşının dikkati sayesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan M.K., "Bir anda şeytana uydum. Çok pişmanım"...

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde telefon bayisinden cep telefonu çaldığı iddia edilen M.K. (51), iş yeri sahibinin arkadaşının dikkati sayesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan M.K., "Bir anda şeytana uydum. Çok pişmanım" dedi.

Manavgat'ta telefon bayisi sahibi Şenol Ay, geçen salı günü tezgahta bulunan 3 bin 500 liralık cep telefonlarından birinin eksik olduğunu fark etti. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Ay, içeri müşteri gibi gelen kişinin çalışana sorular sorduğunu, bu sırada çalışanın başka müşteri için dükkanın arka tarafına gitmesinden faydalanarak, tezgahtan cep telefonunu aldığını gördü. Polis merkezine giderek şikayetçi olan Şenol Ay, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından hırsızlık şüphelisinin fotoğrafını paylaştı.

ARKADAŞI FARK ETTİ

Ay'ın paylaşımını gören arkadaşlarından biri, dün gece Antalya'da şüpheliye benzeyen kişiyi markette görünce, cep telefonuyla fotoğrafını çekti. Fotoğrafı Şenol Ay'a gönderen arkadaşı, gördüğü kişinin hırsızlık şüphelisi olduğunu öğrenince polise haber verdi. Polisler tarafından yolda yürürken durdurularak gözaltına alınan M.K., emniyete götürüldü.

'BİR ANDA ŞEYTANA UYDUM'

Manavgat'tan gelen polis ekibine teslim edilen M.K.'nin evinde yapılan aramada, çaldığı cep telefonu bulundu. Şüphelinin telefonu eşine verdiği ve onun kullandığı belirlendi. M.K. ifadesinde, "O gün telefon bayisine ucuz telefon fiyatlarını sormak için girdim. İçeride müşteriler vardı. Bir anda şeytana uydum. Tezgahtan telefonu alarak cebime koydum ve telefon bayisinden çıktım. Çok pişmanım" dedi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.K. adliyeye sevk edildi. M.K.'nin eşindeki telefon ise polis tarafından alınarak, iş yeri sahibine teslim edildi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328