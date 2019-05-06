(Görüntülü) Telefon hırsızları İstanbul'da yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde beyaz eşya mağazasından 45 cep telefonu çalarak kayıplara karışan ve İstanbul'da yakalandıktan sonra İnegöl'e getirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.Olay, geçen cumartesi günü İnegöl'deki beyaz eşya bağazasında meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheliler, mağazaya girerek 45 cep telefonunu çalıp kaçtı. Mağaza çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen polisin başlattığı çalışma kapsamında çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı. Güvenlik kameralarının görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, bulundukları adresleri de tespit edince harekete geçti. Şüphelilerin İstanbul'da olduklarının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'yle ortaklaşa operasyon düzenlendi. Operasyonda, hırsızlık şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Murat A. Salar M. Tahsin A. ve Şirvan A. emniyet ekipleri tarafından İnegöl'e getirildi. Şüphelilerin hırsızlık için İstanbul'dan İnegöl'e geldikleri öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, polis tarafından adliyeye sevk edildi.