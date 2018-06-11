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(Görüntülü) Tekstil atölyesinde alacak kavgası: 6 yaralı

KONYA'da bir tekstil atölyesinde iki grup arasında borç- alacak nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada, 3'ü Suriye uyruklu, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olay, bugün saat 11.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi...

KONYA'da bir tekstil atölyesinde iki grup arasında borç- alacak nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada, 3'ü Suriye uyruklu, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olay, bugün saat 11.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevçi Çakmak Mahallesi 10735 Sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, 1 ay kadar iş yerinde çalışan ve parasını alamadığını ileri süren Suriye uyruklu Ahmet K.; babası Muhammed Sabit K., kardeşi Fattum Hatim K. ve kuzeni Muhammed K. ile birlikte atölye gitti. Burada Ahmet K. ve yakınları, atölye sahibi Ahmet Günay (39), ağabeyi Mehmet Günay (41) ve iş yeri çalışanı Sedat Yenice (33) ile tartıştı. Ahmet K. ve yakınları, tartışmanın ardından taş ve sopalarla iş yerine ve iş yeri sahiplerine saldırdı. İki grup arasında çıkan kavgada Ahmet Günay, Mehmet Günay, Sedat Yenice ile karşı taraftan Muhammed K., Muhammed Sabit K. ve Fattum Hatim K. aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İş yerinde de hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ve kendi araçlarıyla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili Ahmet K. ve Muhammed K. gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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